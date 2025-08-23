Milan, Camarda subito titolare con Lecce! Mentre Colombo ...

Non solo Milan: oggi torna la Serie A, in campo anche Genoa e Lecce. In campo dovrebbero scendere sia Colombo che Camarda

Non solo Milan : oggi torna la Serie A e una partita a cui molti rossoneri faranno attenzione potrebbe essere quella tra Genoa e Lecce . In campo, probabilmente da titolari, Colombo e Camarda , attaccanti in prestito proprio dal Milan .

Genoa-Lecce, oggi alle 18:30 si sfideranno due giovani attaccanti prodotti del Milan e in prestito dai rossoneri: Lorenzo Colombo e Francesco Camarda. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', vista la cessione di Krstovic all'Atalanta, Camarda avrà dà subito responsabilità da titolare. Colombo, ricorda la rosea, ha una clausola che prevede l’obbligo di riscatto legata al numero di gol presenze di gol la dice lunga sulla considerazione che i rossoblù hanno per lui. Grande occasione anche per Camarda, che giocherà con Di Francesco, allenatore in grado di fare crescere bene i giovani.