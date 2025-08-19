Il Milan affronterà il Lecce di Camarda ai sedicesimi di Coppa Italia

Pianeta Milan
Dopo la vittoria ai trentaduesimi di Coppa Italia, il Milan affronterà il Lecce dell'ex Camarda ai sedicesimi della competizione
Il Milan è reduce dalla vittoria contro il Bari per 2-0 nei sedicesimi di Coppa Italia. Un buon modo di iniziare ufficialmente la stagione 2025/26. Da settimana prossima, testa al campionato. Sabato 23 a San Siro arriverà la Cremonese per la prima giornata di Serie A. Con la vittoria di ieri, ovviamente, è arrivato anche il passaggio del turno nella coppa nazionale. Ecco quando e contro chi sarà il prossimo turno.

Milan, in arrivo i sedicesimi contro il Lecce

Ai sedicesimi di finale il Milan dovrà affrontare il Lecce, passato al secondo turno grazie alla vittoria per 2-0 contro la Juve Stabia. Protagonista del match è stato Francesco Camarda, appena andato in prestito ai pugliesi. Il giovane attaccante ha servito l'assist per il raddoppio di Kaba con una bella giocata in cui ha fatto reparto da solo.

La partita dovrebbe disputarsi tra poco più di un mese, intorno a mercoledì 24 settembre. Il Milan è pronto ad accogliere il suo giovane talento al ritorno a San Siro.

