Il Milan affronterà il Lecce di Camarda ai sedicesimi di Coppa Italia

Il Milan è reduce dalla vittoria contro il Bari per 2-0 nei sedicesimi di Coppa Italia. Un buon modo di iniziare ufficialmente la stagione 2025/26. Da settimana prossima, testa al campionato. Sabato 23 a San Siro arriverà la Cremonese per la prima giornata di Serie A. Con la vittoria di ieri, ovviamente, è arrivato anche il passaggio del turno nella coppa nazionale. Ecco quando e contro chi sarà il prossimo turno.