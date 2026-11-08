Stadio alle dichiarazioni pre-partita a 'Marassi': il Genoa guidato dal tecnico capitolino è reduce da tre vittorie consecutive contro Venezia, Juventus e Lecce
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Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 15:00 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Genoa, le parole di De Rossi
"Baldanzi due settimane fa è stato il migliore in campo e oggi parte dalla panchina, questo fa capire la competitività della rosa che ho il piacere di allenare. E' stata una scelta tattica: oggi avevo bisogno di inserire fisicità e centimetri in tutte le zone del campo perché Milan e Lecce sono statisticamente le squadre più pericolose sulle palle inattive. Ho scelto Messias e Vitinha dietro la punta perché in questo momento della stagione sono calciatori difficilmente sostituibili. Ma ho frecce pronte a essere scoccate anche dalla panchina, nell'epoca dei cinque cambi e col tempo effettivo rispettato maggiormente grazie alle nuove regole possiamo sfruttare al massimo le sostituzioni e sono contento che i calciatori mi mettano costantemente in difficoltà nelle scelte. Un anno qui? Ho imparato tante cose, soprattutto che il momento più difficile può arrivare domani e dunque non dobbiamo mai accontentarci perchè basta una partita storta per ritrovarsi nelle zone basse della classifica. Il calcio vive di episodi e momenti e non bisogna mai perdere la lucidità".
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