Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'Marassi': il Milan guidato dal tecnico lusitano ha vinto l'ultima partita giocata in trasferta, quella sul campo dell'Udinese

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Genoa-Milan, probabili formazioni: Amorim sorprende ancora Video e screen da Gazzetta.it

Genoa-Milan, probabili formazioni: Amorim sorprende ancora | Video

Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 15:00 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni (qui quelle di Pulisic).

L'appello di Amorim: competitività e reazione dopo il ko europeo

Ci sono trentamila persone a spingere il Genoa, che Milan si aspetta:
"Non importa, dobbiamo essere competitivi e rispondere dopo la scorsa partita. Abbiamo già dimostrato di giocare un buon calcio in stagione, ma dobbiamo essere competitivi".

Perché il Milan non ha giocato praticamente dopo la vittoria con l'Inter:

Rúben Amorim (allenatore AC Milan)
"Oggi il Genoa è forte, specialmente nei primi minuti, nel pressing e in contropiede. Nell'ultima partita abbiamo avuto problemi sotto questo punto di vista. Dobbiamo usare quanto successo per imparare e prepararci per oggi".

La spiegazione tattica: il motivo di Musah terzino sinistro

Musah terzino sinistro:
"Sono le caratteristiche del calciatore, il piede destro e la qualità del giocatore quando abbiamo il pallone".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti