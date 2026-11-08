Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'Marassi': il Milan di Rúben Amorim ha vinto l'ultima partita giocata in trasferta, quella sul campo dell'Udinese

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Genoa-Milan, probabili formazioni: Amorim sorprende ancora Video e screen da Gazzetta.it

Genoa-Milan, probabili formazioni: Amorim sorprende ancora | Video

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 15:00 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni (qui le parole di Amorim).

L'appello di Pulisic: continuità e reazione dopo il ko in Europa

Arrivate dal derby vinto e da una brutta figura in Europa. C'è stato un confronto tra di voi:
"Per noi è importante cambiare questa cosa. Contro l'Inter giochiamo sempre bene e vinciamo, ma è importante anche vincere oggi e trovare continuità".

Il momento di forma e l'obiettivo personale

Hai trovato il gol, ora sei al meglio?
"Mi sento molto bene e voglio continuare così".
Pulisic: "Derby? Importante vincere oggi e trovare continuità. Mi sento molto bene"

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