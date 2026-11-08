Stadio alle dichiarazioni pre-partita a 'Marassi': il Genoa di Daniele De Rossi è reduce da tre vittorie consecutive contro Venezia, Juventus e Lecce
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Justin Bijlow, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 15:00 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Genoa, le parole di Bijlow
“Mister De Rossi ha ragione: arriviamo da un ottimo periodo, ma per ripeterci e proseguire su questa strada non dobbiamo mai abbassare la guardia. Siamo consapevoli di aver fatto bene nelle ultime partite e abbiamo migliorato la nostra classifica, ma il percorso è ancora lunga e dovremo dare sempre il massimo "
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