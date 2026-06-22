Svolta storica nel calcio italiano: Giovanni Malagò trionfa alle elezioni FIGC e diventa il nuovo presidente
E' un giorno di svolta per tutto il calcio italiano. Dopo le macerie lasciate dalla terza mancata qualificazione di fila della Nazionale Italiana ai Mondiali, la FIGC ha scelto quello che sarà l'uomo della ricostruzione: Giovanni Malagò è diventato ufficialmente il presidente della FIGC.
Serie A, Malagò vince le elezioni: è il nuovo presidente della FIGCL'ex numero uno del CONI, reduce dai Giochi Invernali di Milano-Cortina, ha stravinto nelle elezioni svoltesi oggi a Roma, presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel, succedendo così al dimissionario Gabriele Gravina. Un successo netto e schiacciante, andato ben oltre le previsioni: ha superato Los fidante Giancarlo Abete ottenendo oltre il 68% dei voti già al primo scrutinio.
Il verdetto delle urneIl blocco composta da Serie A, Serie B, Assocalciatori e Assoallenatori ha spinto verso la candidatura del romano, blindando così una vittoria he non ha lasciato margine di replica:
- Giovanni Malagò: 343.084 voti ponderati, 68,58% la percentuale.
- Giancarlo Abete: 145,936 - 29,17%
- Schede Bianche: 11.272 - 2,25%
Le sfide del futuroMalagò, perciò, eredita una Federazione profondamente delusa e ferita: il fallimento verso i Mondiali del 2026 ha azzerato i vertici e ora il mandato è ben chiaro, avviare una vera e propria riforma strutturale dei campionati, investire nei vivai e ridare credibilità internazionale al nostro paese.
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