Milan in emergenza infortuni contro l'Udinese: presenti tra i convocati ben 11 giocatori del settore giovanile

Alessia Scataglini
- Milano
Omari Hutchinson (attaccante AC Milan), qui durante Milan-Atalanta 3-2 (Serie A 2026-2027)

Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare

Il Milan ha appena strappato 3 punti d'oro al Bluenergy Stadium contro l'Udinese di Runjaic con una squadra in piena emergenza infortuni. L'infermeria rossonero continua a riempirsi e, per affrontare questa problematica, Ruben Amorim ha deciso di attingere dalle risorse del settore giovanile, convocando diverse pedine del Milan Futuro.

Milan, quanti giovani oggi

Oltre a Saelemaekers, Gabbia e Chukwueze, il Milan ha dovuto fare a meno anche di Rabiot, Gila e Moreira, alcuni degli uomini più decisivi del momento. Questi ultimi 3 sono stati dichiarati indisponibili solamente nella giornata di ieri dopo l'allenamento di rifinitura. Per completare la lista dei convocati, l'allenatore portoghese ha deciso di chiamare ben 5 calciatori del Milan futuro.
Milan Torriani

Considerando anche i giovani ormai in pianta stabile in prima squadra, il gruppo ha avuto a disposizione ben 1 giocatori cresciuti o attualmente presenti nel settore giovanile. Ecco la lista completa dei giovani stati a disposizione di Amorim:

  • Torriani
  • Bouyer
  • Malik Cisse
  • Vladimirov
  • Bartesaghi
  • Ossola
  • Perera
  • Comotto
  • Menon
  • Camarda
  • Vos

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