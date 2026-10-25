Milan in emergenza infortuni contro l'Udinese: presenti tra i convocati ben 11 giocatori del settore giovanile
Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare
Il Milan ha appena strappato 3 punti d'oro al Bluenergy Stadium contro l'Udinese di Runjaic con una squadra in piena emergenza infortuni. L'infermeria rossonero continua a riempirsi e, per affrontare questa problematica, Ruben Amorim ha deciso di attingere dalle risorse del settore giovanile, convocando diverse pedine del Milan Futuro.
Milan, quanti giovani oggiOltre a Saelemaekers, Gabbia e Chukwueze, il Milan ha dovuto fare a meno anche di Rabiot, Gila e Moreira, alcuni degli uomini più decisivi del momento. Questi ultimi 3 sono stati dichiarati indisponibili solamente nella giornata di ieri dopo l'allenamento di rifinitura. Per completare la lista dei convocati, l'allenatore portoghese ha deciso di chiamare ben 5 calciatori del Milan futuro.
Considerando anche i giovani ormai in pianta stabile in prima squadra, il gruppo ha avuto a disposizione ben 1 giocatori cresciuti o attualmente presenti nel settore giovanile. Ecco la lista completa dei giovani stati a disposizione di Amorim:
- Torriani
- Bouyer
- Malik Cisse
- Vladimirov
- Bartesaghi
- Ossola
- Perera
- Comotto
- Menon
- Camarda
- Vos
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