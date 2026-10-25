Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare

Il Milan ha appena strappato 3 punti d'oro al Bluenergy Stadium contro l'Udinese di Runjaic con una squadra in piena emergenza infortuni. L'infermeria rossonero continua a riempirsi e, per affrontare questa problematica, Ruben Amorim ha deciso di attingere dalle risorse del settore giovanile, convocando diverse pedine del Milan Futuro.

Milan, quanti giovani oggi

Oltre a, il Milan ha dovuto fare a meno anche di. Questi ultimi 3 sono stati dichiarati indisponibili solamente nella giornata di ieri dopo l'allenamento di rifinitura. Per completare la lista dei convocati, l'allenatore portoghese ha deciso di chiamare ben 5 calciatori del Milan futuro.

Considerando anche i giovani ormai in pianta stabile in prima squadra, il gruppo ha avuto a disposizione ben 1 giocatori cresciuti o attualmente presenti nel settore giovanile. Ecco la lista completa dei giovani stati a disposizione di Amorim: