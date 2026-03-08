Luis Henrique, centrocampista nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Luis Henrique prima di Milan-Inter: "È il mio primo derby, contento di giocare e voglio vincere"
"Gara sentita? Sappiamo tutti che è una gara bella da giocare, il mio primo derby, sono contento di giocare e voglio vincere. Il distacco? Abbiamo lavorato per vincere e vogliamo portare i 3 punti a casa. Il mio impiego? Amo giocare a calcio se il mister ha bisogno che io giochi tutta la gara io sono pronto".
