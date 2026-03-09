Sul suo rapporto con Massimiliano Allegri dopo mesi non facili: "Credo che non è stato facile l'adattamento. Sono in una squadra come il Milan e credo di dover lavorare duramente per meritarmi la fiducia del mister e dei miei compagni".
Sul clima nello spogliatoio a fine partita: "Felicità per aver vinto il derby. Sono partite molto importanti, diverse, in cui c'è solo un risultato: allegria per tutto il lavoro della settimana. Continueremo a lavorare passo dopo passo e alla fine vediamo dove arriveremo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA