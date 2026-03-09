Pianeta Milan
Estupinan post Milan-Inter: “Adattamento non facile. Ma vincere un derby così è un sogno”

Pervis Estupinan, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Pervis Estupinan, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul gol più importante della stagione del Milan: "Senza dubbio per me è il gol più importante della carriera: un sogno diventato realtà, vincere un derby in questa maniera ...".

Sul suo rapporto con Massimiliano Allegri dopo mesi non facili: "Credo che non è stato facile l'adattamento. Sono in una squadra come il Milan e credo di dover lavorare duramente per meritarmi la fiducia del mister e dei miei compagni".

Sul clima nello spogliatoio a fine partita: "Felicità per aver vinto il derby. Sono partite molto importanti, diverse, in cui c'è solo un risultato: allegria per tutto il lavoro della settimana. Continueremo a lavorare passo dopo passo e alla fine vediamo dove arriveremo".

