Derby Milan-Inter, Conceicao: "Vogliamo arrivare in Champions. I giovani .."

"Loro sentono questa intensità, questa aggressività e questa voglia di vincere la partita era al massimo. Quando è così a livello di gioco e di organizzazione è più facile. Va bene quello che prepariamo, loro mettono il 100% della loro concentrazione e si focalizzano in quello che dovevano fare individualmente per avere un collettivo forte. Di questo sono contento. È chiaro che dobbiamo migliorare certe cose, questa concentrazione alla fine dei giocatori giovani per un errore o l'altro può succedere, si impara con il lavoro e con il tempo. Non è facile perché ci costa dei punti, comunque siamo qua per migliorare ed evolvere nel migliore dei modi. Ora vogliamo fare questi quattro mesi che mancano per arrivare alla fine. Tutti sono contenti ci quello che abbiamo raggiunto. Per tutti il campionato è molto importante. Dopo sei mesi così cerchiamo di arrivare tra le prime quattro per avere un posto in Champions League che è il posto del Milan".