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Risultati Serie A – Derby Inter-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

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Il tabellino completo del derby Inter-Milan, partita della 5^ giornata della Serie A 2024-2025. Numeri e dati di quanto accaduto a 'San Siro'
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Derby Inter-Milan 1-2, il tabellino

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Parte forte il Milan nel derby con uno strepitoso Pulisic: due azioni molto simili in solitaria, in cui l'esterno cerca di entrare in area. La seconda volta ci riesce battendo Sommer. Poi il Milan cerca di difendere, ma soffre e l'Inter pareggia con Dimarco. 1-1 nel primo tempo. Un buon Milan nella ripresa che crea tante occasioni sia in contropiede che non, ma non trova la rete. La rete decisiva è di Gabbia. Ottimo Milan e Fonseca (forse) salva la panchina.

DERBY INTER-MILAN 1-2

Marcatori: Pulisic (M), Dimarco (I), Gabbia (M).

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 82' Carlos Augusto); Dumfries (dal 63' Darmian), Barella (dal 74' Zieliński), Çalhanoğlu (dal 63' Asllani), Mkhitaryan (dal 63' Frattesi), Dimarco; Thuram, L. Martínez. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez; Bisseck, C. Augusto, Darmian, de Vrij, Palacios; Asllani, Frattesi, Zieliński; Arnautović, Correa, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

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MILAN (4-4-2): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Pulisic (dal 78' Loftus-Cheek), Fofana, Reijnders, Leão (dal 87' Chukwueze); Morata (dal 78' Okafor), Abraham (Pavlovic nel recupero). A disposizione: Raveyre, Torriani; Jiménez, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Loftus-Cheek, Musah, Zeroli; Chukwueze, Jović, Okafor. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Fofana (M), Çalhanoğlu (I), Inzaghi (allenatore Inter), Asllani (I), Dimarco (I).

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

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