Risultati Serie A – Derby Inter-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Derby Inter-Milan 1-2, il tabellino

Parte forte il Milan nel derby con uno strepitoso Pulisic: due azioni molto simili in solitaria, in cui l'esterno cerca di entrare in area. La seconda volta ci riesce battendo Sommer. Poi il Milan cerca di difendere, ma soffre e l'Inter pareggia con Dimarco. 1-1 nel primo tempo. Un buon Milan nella ripresa che crea tante occasioni sia in contropiede che non, ma non trova la rete. La rete decisiva è di Gabbia. Ottimo Milan e Fonseca (forse) salva la panchina.