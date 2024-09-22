Risultati Serie A – Derby Inter-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

MILAN (4-4-2): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Pulisic (dal 78' Loftus-Cheek), Fofana, Reijnders, Leão (dal 87' Chukwueze); Morata (dal 78' Okafor), Abraham (Pavlovic nel recupero). A disposizione: Raveyre, Torriani; Jiménez, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Loftus-Cheek, Musah, Zeroli; Chukwueze, Jović, Okafor. Allenatore: Fonseca.
Arbitro: Mariani di Aprilia.
Ammoniti: Mkhitaryan (I), Fofana (M), Çalhanoğlu (I), Inzaghi (allenatore Inter), Asllani (I), Dimarco (I).
Espulsi: nessuno.
Note: nessuna.
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