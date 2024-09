Cosa ha detto Fonseca in questi giorni: "Il Mister è stato bravo perché ha fatto ciò che fa sempre. Ha preparato la partita in modo giusto. Ci ha fatto stare sereni, facendoci vedere cosa non è andato. Ha avuto la strategia giusta. Una bella vittoria anche per lui e per lo staff. A volte prendono troppe critiche perché sbagliamo noi".