In un’intervista rilasciata questa mattina a La Gazzetta dello Sport, il veterano Lorenzo De Silvestri ha parlato della sfida di questa sera contro il Milan, in programma allo stadio Renato Dall’Ara. L’incontro, valido per il recupero della nona giornata di campionato, si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. Ecco, di seguito, le sue parole: