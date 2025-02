Calciomercato Milan, Lucumi: forte interesse. Occhio a Dominguez

Bologna-Milan, recupero della nona giornata della Serie A 2024-25. Le due squadre arrivano a questa partita pari a quota 41 e distanti 8 punti della zona Champions League occupata al momento dalla Juventus. I rossoneri devono solamente vincere per non lasciare quasi del tutto il treno per la maggiore coppa continentale. Contro i rossoblù servono i tre punti, così come serviranno contro la Lazio questa domenica. Conceicao, allenatore rossonero, si gioca una buona fetta del suo futuro. Non solo campo, occhio alle possibili implicazioni per il calciomercato del Milan.