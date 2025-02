Il Milan sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. Tra questa sera e domenica, Sergio Conceicao si gioca forse l'ultimo treno per il quarto posto. Se i rossoneri vorranno rimontare la Juventus per un posto in Champions League,. dovranno vincere contro Bologna e Lazio. In ogni caso, a marzo dovrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo da aggiungere all'attuale dirigenza rossonera (QUI LE NOSTRE NOTIZIE).