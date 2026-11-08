Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'Marassi': il Genoa del tecnico capitolino, reduce da tre vittorie consecutive, l'anno passato aveva perso 1-2 contro il Milan
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Genoa, le parole di De Rossi
“Ho fatto i complimenti ai miei giocatori. La prestazione è stata molto buona. Non mi piace parlare di errori individuali, ne sento tanti di allenatori che parlano di individuali quando subiscono gol e non quando fanno gol. Anche Kalulu aveva fatto un errore individuale sul gol di Baldanzi (contro la Juve, ndr). Il calcio è fatto così. Non possiamo aggrapparci a quello solo quando ci fa comodo. C’è modo di porre rimedio agli errori. Tutti insieme abbiamo fatto qualcosa di impreciso sui gol, potevamo fare meglio ma per il resto, nel complesso, la partita secondo me è stata molto buona”.
Sulla reazione della squadra
“Prima dell’altra sosta eravamo un po’ più fragili, ma i miei giocatori hanno sempre avuto delle reazioni. Siamo stati ordinati nelle reazioni. Il Milan ha un paio di giocatori che ti nascondono la palla quando brucia, a loro non scotta mai, ti fanno perdere un po' di distanze e devi fare una partita di grande sacrificio fisico. L’hanno fatto tutti, mi fa capire che ho una squadra di cui andare fiero. Se giocheremo come oggi saranno più le partite che vinceremo che quelle che perderemo”
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