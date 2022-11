Cremonese-Milan 0-0 al 90′: due punti persi molto male | Serie A News

Pioli prova a dare una scossa al suo Milan: toglie Malick Thiaw e lo stesso Origi, inserendo Pierre Kalulu e Rafael Leão al 60' . Devono, però, passare 8' per vedere i rossoneri nuovamente pericolosi sotto porta: tiro-cross, dalla sinistra, dello stesso Leão e Messias si butta sulla sfera, non toccandola. Carnesecchi, con un tuffo e un riflesso di istinto, leva il pallone dalla porta.

Al 73' è Brahim Díaz che prova a far filtrare un pallone in area di rigore della Cremonese per Rebić, ma la deviazione di Matteo Bianchetti non consente al croato di arrivare alla conclusione. Ad un quarto d'ora dalla fine del match Pioli tenta la carta Charles De Ketelaere : a fargli posto proprio Brahim.

Il belga ex Bruges prova a farsi vedere subito con un paio di spunti, ma la difesa dei padroni di casa ripiega bene su sé stessa ed evita ulteriori problemi. Il Milan inizia ad innervosirsi, Leão prende un cartellino giallo per proteste verso l'arbitro. Allora Pioli tenta l'ultima mossa disperata: fuori Tonali e Rebić, dentro Rade Krunić e il giovane Marko Lazetić , reduce da una tripletta nell'ultima partita disputata con la Primavera.

È la Cremonese, però, ad andare vicina al gol in contropiede con David Okereke all'84': si immola Fikayo Tomori e devia in corner la conclusione. Sugli sviluppi del corner, per fortuna del Diavolo, nessun problema per Ciprian Tătărușanu. Kalulu, all'89', ci prova da fuori area ma la sfera termina altissima sulla traversa.