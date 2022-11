Cremonese-Milan 0-0 al 45′: Diavolo scarico e sotto ritmo | Serie A News

Al 25', su bel cross di Sandro Tonali (alla sua 100esima presenza in rossonero) dalla destra, Ante Rebić, tutto solo in area di rigore, va con sufficienza sulla sfera e cicca il colpo di testa. Con la conseguente rabbia di mister Pioli in panchina. Un minuto più tardi è Carnesecchi, con un grandissimo intervento in uscita, a negare il gol a Origi, ben innescato in profondità da Rebić.