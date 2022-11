Pagelle Cremonese-Milan 0-0: Messias vivo, Rebic troppo lezioso

PAGELLE CREMONESE-MILAN - Il Milan sbatte contro la Cremonese e non va oltre lo 0-0 allo stadio 'Zini'. I padroni di casa alzano il muro dai primi minuti di gioco fino al 90° e si esaltano nelle difficoltà. I rossoneri, come spesso accade, non riescono a sfruttare le poche occasioni create e rimangono a bocca asciutta. Divock Origi trova il gol a inizio secondo tempo, ma il Var lo annulla per posizione irregolare dello stesso belga. La squadra di Stefano Pioli scivola a -8 dal Napoli: adesso si fa dura. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri.