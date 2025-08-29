Chi è Balentien, la sorpresa del Milan per Lecce: vita stravolta in un mese

Milan, chi è il giovane Balentien? Dal provino col PSG ai rossoneri

Balentien, che compie 19 anni a settembre, è un esterno destro con grande corsa e fisicità. Proveniente dall'ADO Den Haag, club olandese che in passato ha lanciato talenti come Eljero Elia e Jerdy Schouten, il giovane è stato subito inserito nel progetto della seconda squadra del Milan. Ha già debuttato in Coppa Italia Serie D contro la Trevigliese, dove ha giocato 25 minuti e ha sfiorato un assist.