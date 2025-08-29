Chi è Balentien, la sorpresa del Milan per Lecce: vita stravolta in un mese

Milan, chi è il giovane Balentien? Dal provino col PSG ai rossoneri—
Balentien, che compie 19 anni a settembre, è un esterno destro con grande corsa e fisicità. Proveniente dall'ADO Den Haag, club olandese che in passato ha lanciato talenti come Eljero Elia e Jerdy Schouten, il giovane è stato subito inserito nel progetto della seconda squadra del Milan. Ha già debuttato in Coppa Italia Serie D contro la Trevigliese, dove ha giocato 25 minuti e ha sfiorato un assist.
Di origini surinamesi, Balentien era stato vicino al PSG a inizio agosto, quando aveva sostenuto un provino. L'ADO Den Haag, che lo aveva prelevato dall'Utrecht, lo aveva convinto a restare, facendolo esordire in seconda serie olandese. Ora, il suo percorso lo ha portato al Milan, e la convocazione per la partita di Lecce dimostra la fiducia che la società ripone in lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA