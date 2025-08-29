Pianeta Milan
Chi è Balentien, la sorpresa del Milan per Lecce: vita stravolta in un mese

Per la partita contro il Lecce, il Milan ha portato con sé un giovane talento di 18 anni, l'olandese Cheveyo Balentien
Alessia Scataglini
Per la partita contro il Lecce, il Milan ha portato con sé un giovane talento di 18 anni, l'olandese Cheveyo Balentien. La sua storia ha del sorprendente: a inizio agosto ha fatto un provino con il PSG, per poi passare al Milan per il progetto della seconda squadra.

Come riferito da Gazzetta.it, dopo un esordio in Serie D, ha avuto l'opportunità di allenarsi con la prima squadra a Milanello e, a sorpresa, è stato convocato per l'importante partita di Lecce, dopo la sconfitta subita all'esordio in Serie A contro la Cremonese. In appena un mese, la sua vita sportiva è stata completamente stravolta.

Balentien, che compie 19 anni a settembre, è un esterno destro con grande corsa e fisicità. Proveniente dall'ADO Den Haag, club olandese che in passato ha lanciato talenti come Eljero Elia e Jerdy Schouten, il giovane è stato subito inserito nel progetto della seconda squadra del Milan. Ha già debuttato in Coppa Italia Serie D contro la Trevigliese, dove ha giocato 25 minuti e ha sfiorato un assist.

Di origini surinamesi, Balentien era stato vicino al PSG a inizio agosto, quando aveva sostenuto un provino. L'ADO Den Haag, che lo aveva prelevato dall'Utrecht, lo aveva convinto a restare, facendolo esordire in seconda serie olandese. Ora, il suo percorso lo ha portato al Milan, e la convocazione per la partita di Lecce dimostra la fiducia che la società ripone in lui.

