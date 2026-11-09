Non si spengono le polemiche arbitrali dopo Genoa-Milan. La vittoria rossonera per 2-1 a Marassi ha lasciato in eredità diversi episodi da moviola, ma uno dei più discussi riguarda sicuramente il contatto tra Alessandro Marcandalli e Adrien Rabiot nel corso della ripresa. Il difensore rossoblù ha fermato il centrocampista francese lanciato verso la porta, rimediando soltanto un cartellino giallo da parte dell'arbitro Davide Massa. Una decisione che ha provocato le proteste dei giocatori del Milan e che è stata successivamente analizzata anche da Graziano Cesari durante la trasmissione Pressing.

L'ex arbitro ha espresso forti perplessità sulla scelta del direttore di gara, soffermandosi soprattutto sui criteri utilizzati per stabilire se l'intervento fosse meritevole di espulsione. Secondo Cesari, l'episodio presenta caratteristiche particolari e merita un chiarimento da parte degli organi arbitrali.

Cesari sul fallo di Marcandalli: "C'erano Rabiot e Cisse contro il portiere"

L'episodio si verifica intorno al 50' della partita, quando il Milan è già avanti di due reti. Su un pallone rilanciato da Christian Pulisic, Marcandalli commette un'indecisione che permette a Rabiot di impossessarsi della sfera e avviare una ripartenza potenzialmente molto pericolosa. Il francese viene però fermato dal difensore genoano, con Massa che decide di estrarre il cartellino giallo.

Cesari ha ricostruito l'azione sottolineando un particolare: in quel momento non c'erano giocatori del Genoa nella propria metà campo. Davanti a Rabiot c'era soltanto il portiere, mentre Cisse accompagnava l'azione. Una situazione di superiorità numerica che, secondo l'ex arbitro, avrebbe dovuto portare a una valutazione differente.

"Non c'è nessun giocatore del Genoa nella sua metà campo. Nessuno. Cioè, praticamente sono Cisse e Rabiot due contro il portiere, due contro zero in questa situazione", ha spiegato durante il suo intervento televisivo.

La questione riguarda la possibile configurazione di una chiara occasione da rete, comunemente indicata con l'acronimo DOGSO. In questi casi il regolamento prevede la valutazione di diversi elementi, tra cui la distanza dalla porta, la direzione dell'azione, la possibilità di controllare il pallone e la posizione dei difendenti.

Il criterio della distanza e la richiesta di chiarimenti a Orsato e Rosetti

Il punto centrale dell'analisi di Cesari riguarda proprio la distanza dalla porta. Gli altri elementi, secondo la sua ricostruzione, sembravano indirizzare verso una possibile espulsione. Il francese aveva il pallone, stava avanzando verso la porta e poteva contare su Cisse come compagno di ripartenza. A mancare, nella valutazione di Massa, sarebbe stato proprio il requisito legato alla distanza dalla porta.

"La distanza è una delle caratteristiche. C'è un giocatore del Milan in possesso del pallone, Rabiot, e c'è un giocatore del Milan al centro che sta seguendo l'azione. Quindi c'è tutto, quasi tutto, manca solo la distanza, che è un criterio discrezionale soggettivo", ha osservato Cesari.

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L'ex arbitro ha quindi evidenziato un problema interpretativo: il regolamento non stabilisce un numero preciso di metri oltre il quale un'azione non possa essere considerata una chiara occasione da rete. La valutazione resta affidata all'arbitro, che deve considerare complessivamente le caratteristiche dell'azione.

Da qui la richiesta di un chiarimento ai vertici arbitrali: "E quindi io aspetto assolutamente di ricevere una risposta da Daniele Orsato e dalla UEFA, da Roberto Rosetti, in questa situazione che è assolutamente anomala: come ci si deve comportare in questa situazione?".

Una presa di posizione netta, con la quale Cesari ha voluto sottolineare la necessità di maggiore chiarezza nell'interpretazione di episodi di questo tipo.