La vittoria del Milan per 2-1 sul campo del Genoa ha lasciato spazio anche alle polemiche arbitrali. La direzione di gara di Davide Massa è finita al centro delle discussioni per diversi episodi contestati dai rossoneri e, nelle ore successive alla partita, è arrivata anche l'analisi di Fabio Ravezzani.

Nel mirino la punizione concessa al Genoa

Il direttore di TeleLombardia ha pubblicato sul proprio canaleun video dal titolo eloquente: "Un arbitro anti Milan". Nel filmato ha preso in esame la prestazione del direttore di gara, concentrandosi in particolare sulla gestione degli ultimi istanti della partita.L'episodio che ha attirato maggiormente l'attenzione di Ravezzani riguarda il calcio di punizione assegnato al Genoa nel finale, dopo il contatto tra Estupiñán e Østigård. Una decisione arrivata praticamente a tempo scaduto e che ha permesso alla squadra di Daniele De Rossi di costruire un'ultima occasione per cercare il pareggio.

La critica del giornalista è riassunta anche nel messaggio che accompagna il video: "Sbagliare ci sta, ma quella punizione a tempo scaduto è stata una scelta". Ravezzani contesta dunque non soltanto la valutazione del singolo episodio, ma anche il momento in cui è arrivata la decisione arbitrale.

Una partita accompagnata dalle polemiche

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Quello della punizione finale non è stato l'unico episodio discusso a Marassi. Nel corso della gara aveva fatto discutere soprattutto il mancato cartellino rosso a Alessandro Marcandalli per il fallo su Adrien Rabiot, lanciato verso la porta avversaria. Anche il recupero, inizialmente indicato in cinque minuti e poi prolungato, è finito sotto osservazione.Il Milan è comunque riuscito a portare a casa tre punti importanti, grazie alle reti di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic, resistendo al tentativo di rimonta del Genoa. Le polemiche, però, non si sono esaurite con il fischio finale: l'analisi di Ravezzani ha riacceso il dibattito sulla direzione di Massa.