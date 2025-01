Calcioscommesse in Serie A, sotto inchiesta Maduka Okoye

L’ammonizione sospetta e l’indagine

Durante il secondo tempo di Udinese-Lazio, con i bianconeri in vantaggio 2-1, Okoye ha ricevuto un cartellino giallo per perdita di tempo, un episodio che, sebbene non raro, è diventato oggetto di attenzione da parte delle autorità. L’agenzia Sisal, attraverso un algoritmo specifico per rilevare anomalie nelle scommesse, ha segnalato delle giocate sospette, tutte concentrate sull’ammonizione del portiere, un dettaglio che ha fatto scattare l’allarme.