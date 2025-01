Criscitiello: “A Conte piaceva il Milan. De Zerbi era perfetto. Ma Ibra…”

"I bravi dirigenti sono quelli che sbagliano di meno". Così apre l'editoriale di Michele Criscitiello per Sportitalia. Il giornalista ha scritto il suo pensiero sugli errori della dirigenza del Milan prima dell'inizio di questa stagione. "Furlani non ha grande colpe se non quelle di non spiegare ai tifosi che lui non fa calcio ma è bravo con i numeri. Un fuoriclasse di economia ma di calcio è solo appassionato". Poi passa a Ibrahimovic: "Il tecnico, invece, dovrebbe essere Ibra al quale però mancano le basi. Chi non fa la gavetta non può partire dalla direzione del Milan. Per arrivare a guidare il Milan serve esperienza, genialità e grande gestione societaria. La proprietà deve intervenire e mettere gente di calcio vicino a Furlani. Moncada va bene per fare lo scouting". Questo il pensiero sulla dirigenza attuale del Milan. Poi passa all'errore sulla scelta dell'allenatore. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>