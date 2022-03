Cagliari-Milan 0-1: inchiesta aperta sugli insulti razzisti a Maignan

Mike Maignan fatto oggetto di insulti razzisti al termine di Cagliari-Milan ieri sera all'Unipol Domus. La Procura Federale sta indagando

Il caso degli insulti razzisti a Mike Maignan dopo Cagliari-Milan arriva sul tavolo della Procura della F.I.G.C. . Lo ha riferito 'gazzetta.it', spiegando come il procuratore federale Giuseppe Chinè abbia aperto un'inchiesta sui cori di matrice razzista che ci sono stati nel corso ed al termine della gara del Milan di Stefano Pioli . Episodi di razzismo che hanno visto, suo malgrado, protagonista Maignan. E, in un secondo momento, anche Fikayo Tomori .

La versione online della 'rosea', ha sottolineato come ci siano già in corso contatti con la Digos. Saranno acquisite tutte le immagini della partita Cagliari-Milan e, di conseguenza, saranno sentiti tutti i tesserati coinvolti nel parapiglia finale generale. La gara, infatti, è terminata con una rissa tra giocatori, dirigenti ed addetti (50 persone circa): inseguimenti e minacce per diversi minuti dopo il fischio finale dell'arbitro Marco Di Bello.