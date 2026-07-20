Rivoluzione in mediana per il Milan di Amorim: spunta l'asse di mercato con Juventus e Atalanta per il sacrificato eccellente. Ecco le cifre

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Procedono bene i primi giorni di allenamento del Milan di Rúben Amorim

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Continuano le voci di mercato sul Milan: i rossoneri sono impegnati sulle cessioni dopo aver investito più di 100 milioni di euro per Mario Gila e Gonçalo Ramos. Tanti rumors di mercato su diversi giocatori, tra cui anche quelli impegnati con Amorim nel raduno del Diavolo.

Il futuro di Samuele Ricci: Juventus e Atalanta alla finestra

Tra questi c'è anche il mediano italiano Samuele Ricci, arrivato la scorsa estate per circa 23 milioni di euro. Sotto contratto fino al 2029, secondo Calciomercato.com non è ritenuto incedibile. Gli agenti del mediano sono già al lavoro per capire quali siano le possibili piste per Ricci: contatti con la Juventus e l'Atalanta, con l'entourage di Ricci che ha proposto la possibilità di prendere il classe 2001. I bianconeri sono alla ricerca di profili italiani in questa sessione estiva, mentre Sarri aveva richiesto Ricci a più riprese ai tempi della Lazio.
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Le scelte tattiche di Amorim e la valutazione del club

Amorim non vorrebbe troppi giocatori in mediana, visto che lui gioca con il 3-4-2-1 e non con tre giocatori a centrocampo. Ricci, quindi, potrebbe essere in uscita, anche se non a prezzo di saldo: dovrebbero servire almeno 20 milioni di euro per iniziare a trattare con il Milan. Con il possibile rinnovo di Luka Modric e la conferma di Adrien Rabiot, per Samuele Ricci ci potrebbe essere sempre meno spazio in questa stagione, considerando anche il ritorno dal prestito allo Spezia di Comotto e Ardon Jashari, che in questa stagione dovrebbe avere più minuti, visto che il Milan ha investito più di 35 milioni di euro sullo svizzero.

I numeri di Ricci nella scorsa stagione

Il sacrificato, quindi, potrebbe essere proprio Ricci che non è stato un titolare fisso nella scorsa stagione anzi:
  • 31 presenze in Serie A
  • ma solo 11 da titolare
  • con 1305 minuti in campo
  • e 42 minuti di media giocati (dati Sofascore)

Il Milan, poi, potrebbe investire il possibile incasso in un altro ruolo da rinforzare per Amorim.

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