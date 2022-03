Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per il sostituto di Kessié

Il Milan di Stefano Pioli veleggia in testa alla classifica di Serie A ma la dirigenza pensa già al calciomercato estivo. Ovvero a come poter rinforzare ulteriormente un organico che, almeno nei confini italiani, si è già dimostrato più che competitivo. La missione prioritaria di Paolo Maldini e Frederic Massara, in estate, sarà quella di rimpiazzare Alessio Romagnoli e Franck Kessié, i quali, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, dovrebbero salutare i rossoneri. L'ivoriano ormai con assoluta certezza.