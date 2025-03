Bologna straripante, ma occhio al calendario: tra le big anche il Milan

Il Bologna di Vincenzo Italiano continua a impressionare con una performance straripante, espugnando il Dall'Ara con un clamoroso 5-0 alla Lazio. La squadra rossoblù è in una forma scintillante, conquistando la sesta vittoria consecutiva in casa e la quarta di fila in Serie A, che le consente di piazzarsi momentaneamente al quarto posto in classifica. La partita contro la Lazio è stata un trionfo, con gol spettacolari e un gioco che ha lasciato poco spazio agli avversari.