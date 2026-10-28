Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': il Bologna, da quando il tecnico napoletano ha sostituito Domenico Tedesco, ha vinto due volte fuori casa
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Raffaele Palladino, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Bologna, sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si svolgerà alle ore 18:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Bologna, le parole di Palladino
"Abbiamo avuto poco per preparare questa partita come tutte le altre squadra. Abbiamo recuperato le energie dopo la gara di Cagliari che è stata dispensiosa. Sappiamo che giocare qui è difficile contro una squadra che è attrezzata per stare in alto. Ma noi vogliamo misurarci con squadre così per capire a che punto siamo e i nostri pregi e difetti. Dobbiamo cercare di uscire a questa partita con tanti aspetti positivi e capire a che punto siamo nel nostro percorso"
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