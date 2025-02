Bologna-Milan, i convocati di Italiano: un big rientra dall’infortunio

Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra Bologna e Milan, in programma alle ore 20:45 di domani, giovedì 26 febbraio, allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. I rossoneri, dopo la sconfitta contro il Torino in Serie A, sono chiamati a vincere per dare una scossa alla propria classifica e per rientrare nella lotta per le posizioni che contano, in vista soprattutto della prossima Champions League. D'altro canto trovano una squadra che naviga in acque sicure e che avrà motivazioni extra per provare a spiccare il volo. Tra in convocati rientra Jens Odgaard, che era stato fermo diverse settimane per un infortunio abbastanza importante. Ecco, dunque, il comunicato ufficiale del club felsineo.