Italiano avvisa il Milan: “Prima il Parma, poi penseremo ai rossoneri”

Alla vigilia della sfida contro il Parma , Vincenzo Italiano , allenatore del Bologna , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, ribadendo il suo pieno focus sulla partita contro i gialloblu e non sul recupero contro il Milan .

"Non è stato mai aperto il discorso Milan, dispiace per l'uscita delle italiane. L'unico focus è verso Parma, è un derby, avremo un bel numero di tifosi al Tardini, concentrazione su quello, poi penseremo al Milan, pretendo concentrazione massima per Parma, unico nostro obiettivo", ha dichiarato.