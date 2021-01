Bologna-Milan, esordio dal 1′ per Fikayo Tomori | Serie A News

Esordio dal 1′ in maglia rossonera per Fikayo Tomori (QUI LE SCELTE DI MISTER PIOLI) dopo il suo buon ingresso in campo contro l’Inter in Coppa Italia. Il centrale anglo-canadese, arrivato alcuni giorni fa dal Chelsea, andrà a sostituire Simon Kjaer, infortunatosi contro i nerazzurri dopo appena 20 minuti. Il danese ne avrà per circa 15-20 giorni e per questo motivo mister Pioli si affida al giovane Tomori, che nei suoi primi approcci con la nuova maglia ha subito dimostrato affidabilità.

