L'affondo decisivo della Roma per Rodrigo Mora supera il tentativo d'inserimento del Milan: giallorossi a un passo dall'accordo con il Porto
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
La Roma accelera per Rodrigo Mora, con un rilancio che potrebbe mettere definitivamente fuori dai giochi il Milan. Dopo alcuni giorni di stallo per problemi legati alla formula dell'operazione, la dirigenza giallorossa ha presentato una nuova offerta al Porto.
Chi è Rodrigo MoraClasse 2007, Mora è un trequartista brevilineo abile negli spazi stretti. I piatti forti della casa sono il dribbling e la tecnica di base. Nella stagione 2025/2026, il ragazzo ha realizzato 5 reti e 2 assist in 44 presenze con la maglia del Porto: numeri non eccezionali, ma giustificati da un’annata in cui Francesco Farioli lo ha impiegato principalmente come mezzala.
Il tentativo last minute del MilanNelle ultime ore, il Milan aveva provato ad inserirsi nella corsa a Mora. Come riportato da ‘SportMediaset’, la dirigenza rossonera avrebbe avuto dei contatti esplorativi durante i colloqui per il trasferimento in Portogallo di Santiago Gimenez. Le caratteristiche del classe 2007 si sarebbero sposate alla grande con il calcio di Ruben Amorim, ma l’affondo della Roma fa pendere l’ago della bilancia verso la capitale
Mora, il rilancio della RomaCome riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, la Roma ha migliorato la propria offerta economica per convincere il Porto a liberare Mora. Il rilancio del club giallorosso, che ha messo sul piatto poco meno di 50 milioni di euro, ha raccolto l’approvazione della dirigenza portoghese, avvicinando la trattativa al traguardo. Si attende ancora il via libera definitivo dei ‘Dragao’, ma l'intesa sembra davvero vicina. I due club sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli.
Gli altri obiettivi del Milan per la trequartiIl Milan è alla ricerca di un trequartista abile nei mezzi spazzi e in grado di alzare il tasso di pericolosità dell'attacco di Amorim. Oltre a Mora, il club rossonero sta monitorando altri obiettivi. Tra gli altri candidati ci sono Matias Soulé ed Ethan Nwaneri, ma tanto dipenderà dalle cessioni di Christopher Nkunku e Rafael Leao.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Milan, svolta Nwaneri. L'annuncio di Mateta. Cissè davanti a un bivio. Gimenez-Porto, le ultime
Interviste
Milan, Chukwueze: "Amorim si fida di me, non devo sprecare questa occasione. Ramos? Attaccante fantastico"
News Calciomercato
Permanenza al Milan o prestito? Fabrizio Romano svela il futuro di Cissè
Live
Mercato Milan LIVE | Rinnovo possibile per Loftus-Cheek. Cissè può restare. Nwaneri nel mirino
Editoriali e Analisi
Milan, la svolta di Amorim: Saelemaekers cambia ruolo e lancia la sfida a Leao
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti