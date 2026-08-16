Francesco Farioli, allenatore del Porto, commenta le voci di mercato che accostano l'attaccante del Milan Santiago Gimenez ai 'Dragões'
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Mentre Milan e Porto sono vicinissimi all'accordo per il trasferimento in 'Primeira Liga' di Santiago Gimenez, l'allenatore Francesco Farioli risposto ad una domanda sulla trattativa con i rossoneri per il centravanti messicano. Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 2-0 contro il Rio Ave, il tecnico dei 'Dragões' ha voluto precisare alcune cose.
Gimenez-Porto, le condizioni dell'affareLa cessione di Gimenez al Porto, secondo i media portoghesi, non sarà a titolo definitivo. Stando a quanto riportato dal quotidiano lusitano 'O Jogo' e confermato da Matteo Moretto, il Milan avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro per il trasferimento del centravanti messicano. Una formula che permetterebbe al club rossonero di liberarsi con maggiore facilità del 'Bebote', ma che creerebbe anche la possibilità concreta di ritrovarselo in casa la prossima estate.
La stima di Farioli per GimenezTra i principali estimatori di Gimenez c'è Francesco Farioli. Il tecnico del Porto apprezza le caratteristiche dell'attaccante rossonero, in particolare la capacità di muoversi all'interno dell'area di rigore e di trovare la porta con facilità. Escludendo le zero reti in campionato con la maglia del Milan nella stagione 2026/2027, infatti, il messicano aveva realizzato 93 reti in 229 partite ufficiali.
Milan, Gimenez al Porto? Parla FaroioliFarioli ha commentato così le voci del possibile trasferimento al Porto di Gimenez:
“Gimenez al Porto? Leggo tante notizie in giro, ma ci sono troppe speculazioni e spesso non c'è nulla di vero. D'altronde è il mercato, ognuno fa il suo lavoro. I nomi circolano dappertutto: a volte ci azzeccano di più, altre volte decisamente meno”.
Risposta di circostanza o smentita?Nel calciomercato, quasi mai un allenatore si sbilancia su un giocatore che il club non ha ancora acquistato: è il gioco delle parti. Nonostante le parole di Farioli, come confermato anche da Fabrizio Romano, Milan e Porto sono davvero vicini alla chiusura per il trasferimento di Gimenez, che ha già trovato un accordo personale con il club portoghese.
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