Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere

Mentre Milan e Porto sono vicinissimi all'accordo per il trasferimento in 'Primeira Liga' di Santiago Gimenez, l'allenatore Francesco Farioli risposto ad una domanda sulla trattativa con i rossoneri per il centravanti messicano. Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 2-0 contro il Rio Ave, il tecnico dei 'Dragões' ha voluto precisare alcune cose.

Gimenez-Porto, le condizioni dell'affare

La stima di Farioli per Gimenez

Milan, Gimenez al Porto? Parla Faroioli

“Gimenez al Porto? Leggo tante notizie in giro, ma ci sono troppe speculazioni e spesso non c'è nulla di vero. D'altronde è il mercato, ognuno fa il suo lavoro. I nomi circolano dappertutto: a volte ci azzeccano di più, altre volte decisamente meno”.

Risposta di circostanza o smentita?