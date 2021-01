Bologna-Milan, formazioni ufficiali: così in campo al Dall’Ara | Serie A News

Milan-Atalanta, ecco gli schieramenti ufficiali

Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Dall’Ara’, per Bologna-Milan, 20° turno di Serie A. Il Milan, attualmente, è primo in classifica con 43 punti, frutto di 13 vittorie e 4 pareggi e due sconfitte in 19 giornate ed è reduce dalla sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta della scorsa settimana. Il Bologna, invece, è al 13^ posto in classifica a quota 20 punti ed è reduce dalla sconfitta 2-0 contro la Juventus.

Vediamo insieme le scelte ufficiali dei due tecnici, mister Pioli e mister Mihajlovic

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. A disposizione: Da Costa, Breza, De Silvestri, Paz, Mbaye, Hickey, Svanbegr, Poli, Baldursson, Vignato, Skov Olsen, Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, R. Leão, Rebic; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Krunić, Hauge, Meite, Castillejo, Mandžukić, D. Maldini. Allenatore: Pioli.