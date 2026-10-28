Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Bologna guidato da Raffaele Palladino si presentava all'appuntamento reduce da due successi esterni di fila

Alessia Scataglini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Bologna 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Lukasz Skorupski, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Bologna, partita della 9^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Bologna, le parole di Skorupski

La cosa più bella forse è stata la reazione della squadra. Eravamo sotto 2-1, alla fine abbiamo vinto 4-2. Ce la godiamo stasera, poi pensiamo subito a sabato che abbiamo un'altra partita. La tripletta di Mbangula? Gli ho detto che settimana prossima ci deve portare a cena".
Milan-Bologna, le parole di Lukas Skorupski

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