Atalanta-Milan, Percassi: “Affrontiamo una grande del calcio italiano”

"Siamo appena partiti, siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. In campionato il cammino è lungo e stasera sarà difficile contro una grande del calcio italiano. Sono partite che si giocano sui dettagli, ogni punto è importante per noi, vedremo quale sarà il risultato della partita. In questi anni l'Atalanta ha ottenuto risultati straordinari partita per partita. Anche quest'anno faremo così, guai a cambiare. Da amministratore delegato posso solo ringraziare mio padre e Pagliuca perché ci mettono nelle condizioni di lavorare al meglio. L'Atalanta di oggi è frutto di quanto fatto in passato. Abbiamo una rosa di giocatori significativa".