Atalanta-Milan, Lookman: “E’ stato importante tornare a disposizione della squadra”

Ademola Lookman, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Ademola Lookman, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

E’ stato importante tornare a disposizione della squadra. Spero di entrare ancora di più in condizione, ci ho messo un po’ ma ora dobbiamo crescere e puntare a vincere le prossime. Quando sono in campo, la cosa più importante è aiutare la squadra a vincere“.

