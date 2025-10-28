Pianeta Milan
ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Juric: “Gara dominata in lungo e in largo. Ci siamo stati solo noi”

Ivan Juric, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ivan Juric, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul match: "L'Atalanta è stata il triplo del Milan stasera come intensità. Abbiamo dominato in lungo e in largo, dopo il gol loro c'è stata solo l'Atalanta. L'unica squadra che meritava di vincere siamo stati noi, abbiamo dominato su tutto. E' veramente un peccato, la squadra merita più punti ma se ci crediamo ci arriveremo. Abbiamo fatto benissimo sia in fase di riconquista che nel possesso, creando situazioni per fare gol. Gara interpretata nel modo giusto, c'è dispiacere per non fare più punti ma sono convinto che ci sbloccheremo".

Su Lookman: "Abbiamo forzato in tutte queste partite, facendolo giocare 90 minuti per fargli ritrovare la condizione. Sul campo è uno spettacolo, ha grande carica e sono contento per lui. Oggi grande partita e grande gol".

Sulla fiducia che gli ha dato la partita: "Spero tanto. Ora abbiamo recuperato tutti i giocatori e cominciamo ad essere competitivi. Tante partite stradominate, ma non siamo riusciti a vincerle. Speriamo di diventare più cinici e sono sicuro che con queste caratteristiche potremo fare veramente bene".

Sulla panchina di Scamacca e Krstovic in panchina: "Scelta tecnica in base agli allenamenti".

