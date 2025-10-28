Atalanta-Milan, Juric: “Gara dominata in lungo e in largo. Ci siamo stati solo noi”

Su Lookman: "Abbiamo forzato in tutte queste partite, facendolo giocare 90 minuti per fargli ritrovare la condizione. Sul campo è uno spettacolo, ha grande carica e sono contento per lui. Oggi grande partita e grande gol".
Sulla fiducia che gli ha dato la partita: "Spero tanto. Ora abbiamo recuperato tutti i giocatori e cominciamo ad essere competitivi. Tante partite stradominate, ma non siamo riusciti a vincerle. Speriamo di diventare più cinici e sono sicuro che con queste caratteristiche potremo fare veramente bene".
Sulla panchina di Scamacca e Krstovic in panchina: "Scelta tecnica in base agli allenamenti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA