Al 51' minuto di Milan-Frosinone, Gonçalo Ramos ha lasciato il campo per un leggero fastidio alla coscia. Nonostante Francesco Camarda sia rimasto in rossonero per essere la prima alternativa al portoghese, Ruben Amorim ha preferito schierare Alphadjo Cisse come falso centravanti. Una scelta ripagata dalla rete del classe 2006, che il tecnico ha motivato nel post partita.

Milan, Amorim: "Ecco perché ho preferito Cisse a Camarda"

"Oggi eravamo a 40 metri dalla porta e Cisse era perfetto per questo. Ecco perché non ho messo dentro Camarda per Ramos, mi serviva uno che corresse all’indietro".

Intervistato ai microfoni di 'DAZN',ha giustificato così la decisione di inseriree nonin

Tutti e cinque i gol del Milan sono arrivati da verticalizzazione improvvise e attacchi alla profondità. Come spiegato da Amorim, le caratteristiche di Cisse sono decisamente più adatte ad una partita del genere rispetto a quelle di Camarda.

I numeri di Cisse contro il Frosinone

Tiri: 1

1 Gol: 1

1 Passaggi riusciti/tentati: 12/13

12/13 Falli subiti: 3

3 Palloni recuperati: 1

Ecco alcune statistiche dei 40 minuti giocati dacontro il

Oltre alle ormai note qualità in transizione, il classe 2006 ha svolto un lavoro prezioso anche spalle alla porta, resistendo alla carica dei difensori del Frosinone e conquistando diversi falli utili a far rifiatare la squadra.

Il futuro di Camarda

Dall'inizio della stagione,ha raccolto appenaper un totale di 119 minuti complessivi in campo. A gennaio, con ogni probabilità, il centravanti classe 2008 lascerà il Milan inper giocare con maggiore continuità. Tra i club interessati ci sono, ma non è da escludere neppure l'ipotesi di