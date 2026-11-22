Ruben Amorim spiega le ragioni che lo hanno portato ad inserire Alphadjo Cisse e non Francesco Camarda per sostituire Ramos: le sue parole dopo Milan-Frosinone
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Al 51' minuto di Milan-Frosinone, Gonçalo Ramos ha lasciato il campo per un leggero fastidio alla coscia. Nonostante Francesco Camarda sia rimasto in rossonero per essere la prima alternativa al portoghese, Ruben Amorim ha preferito schierare Alphadjo Cisse come falso centravanti. Una scelta ripagata dalla rete del classe 2006, che il tecnico ha motivato nel post partita.
Milan, Amorim: "Ecco perché ho preferito Cisse a Camarda"Intervistato ai microfoni di 'DAZN', Amorim ha giustificato così la decisione di inserire Cisse e non Camarda in Milan-Frosinone:
"Oggi eravamo a 40 metri dalla porta e Cisse era perfetto per questo. Ecco perché non ho messo dentro Camarda per Ramos, mi serviva uno che corresse all’indietro".
Tutti e cinque i gol del Milan sono arrivati da verticalizzazione improvvise e attacchi alla profondità. Come spiegato da Amorim, le caratteristiche di Cisse sono decisamente più adatte ad una partita del genere rispetto a quelle di Camarda.
I numeri di Cisse contro il FrosinoneEcco alcune statistiche dei 40 minuti giocati da Cisse contro il Frosinone:
- Tiri: 1
- Gol: 1
- Passaggi riusciti/tentati: 12/13
- Falli subiti: 3
- Palloni recuperati: 1
Oltre alle ormai note qualità in transizione, il classe 2006 ha svolto un lavoro prezioso anche spalle alla porta, resistendo alla carica dei difensori del Frosinone e conquistando diversi falli utili a far rifiatare la squadra.
Il futuro di CamardaDall'inizio della stagione, Camarda ha raccolto appena 6 presenze, per un totale di 119 minuti complessivi in campo. A gennaio, con ogni probabilità, il centravanti classe 2008 lascerà il Milan in prestito per giocare con maggiore continuità. Tra i club interessati ci sono Cagliari e Bologna, ma non è da escludere neppure l'ipotesi di un'esperienza all'estero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA