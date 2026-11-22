Alphadjo Cisse, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta questa sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

A che percentuale è arrivato: "Non si è alzata di molto dal 40%, perché è passato poco tempo. Però sono al punto giusto, posso solo migliorare".

Sulle parole di Cardinale che vuole competere per lo Scudetto fino in fondo: "Penso anche io. Perché il Milan deve sempre competere per vincere. Abbiamo iniziato l'anno con idee nuove, ma siamo forti e possiamo competere".

Se si sente un centravanti: "Io cerco di dare un apporto, mi trovo bene ovunque".

PM - Se si è posto un obiettivo per numero di gol: "Non mi sono mai segnato l'obiettivo. Cerco solo di giocare bene, che per me è la cosa più importante. Se arriva il gol sono molto contento. Poi cercherò di aggiungere anche degli assist".