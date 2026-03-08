Ambrosini: 'Se il Milan batte l'Inter vince lo scudetto al 25%'

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero dal 1995 al 2013, ha parlato in vista del derby Milan-Inter nel pre-partita di 'DAZN': queste le sue parole
Manca pochissimo al calcio d'inizio di Milan-Inter, match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A. I riflettori di San Siro sono pronti ad accendersi sul 246° derby della Madonnina della storia. Leao e compagni hanno bisogno di una vittoria per provare a riaccendere la corsa scudetto, mentre la squadra di Chivu proverà a chiudere definitivamente il discorso tricolore.
Milan-Inter, le parole di Ambrosini
—
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Inter, Ambrosini è intervenuto dallo studio pre-partita di 'DAZN' per commentare le sfida. L'ex centrocampista rossonero ha analizzato il derby sotto diversi punti di vista. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.