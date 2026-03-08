Ambrosini: 'Se il Milan batte l'Inter vince lo scudetto al 25%'

Pianeta Milan
MILAN-INTER

Milan-Inter, Ambrosini: “La partita si può decidere a centrocampo, ecco come”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero dal 1995 al 2013, ha parlato in vista del derby Milan-Inter nel pre-partita di 'DAZN': queste le sue parole
Manca pochissimo al calcio d'inizio di Milan-Inter, match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A. I riflettori di San Siro sono pronti ad accendersi sul 246° derby della Madonnina della storia. Leao e compagni hanno bisogno di una vittoria per provare a riaccendere la corsa scudetto, mentre la squadra di Chivu proverà a chiudere definitivamente il discorso tricolore.

Milan-Inter, le parole di Ambrosini

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Inter, Ambrosini è intervenuto dallo studio pre-partita di 'DAZN' per commentare le sfida. L'ex centrocampista rossonero ha analizzato il derby sotto diversi punti di vista. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

"Se il Milan vince ha il 20-25% di possibilità di vincere lo scudetto. La partita si può decidere in mezzo al campo, dove il Milan può prevalere grazie a Modric, Rabiot e Fofana. Mi stupisce che Chivu abbia scelto di schierare sia Pio che Bonny da titolari. Non ha cambi offensivi dalla panchina così".

