Ambrosini: 'Se il Milan batte l'Inter vince lo scudetto al 25%'

"Se il Milan vince ha il 20-25% di possibilità di vincere lo scudetto. La partita si può decidere in mezzo al campo, dove il Milan può prevalere grazie a Modric, Rabiot e Fofana. Mi stupisce che Chivu abbia scelto di schierare sia Pio che Bonny da titolari. Non ha cambi offensivi dalla panchina così".