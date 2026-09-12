Nel pre-partita di Lazio-Milan, in programma quest'oggi alle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico di Roma, l'ex calciatore rossonero Massimo Ambrosini ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni legate alle scelte effettuate da Rúben Amorim a centrocampo, con la presenza di Rabiot come mediano.

Lazio-Milan, le parole di Ambrosini

"Fra i due ruoli che Amorim sta dando a Rabiot, quello di mediano è quello che piace di più perché ci mette personalità e, secondo me, garantisce un'uscita palla migliore rispetto a Musah, che ha altre caratteristiche. Se sta bene fisicamente, secondo me può avere la libertà, anche partendo da mediano, di arrivare in area di rigore. Quindi, dal punto di vista dell'assortimento dei due, secondo me è la coppia titolare"

Per Ambrosini, infatti, non ci sono dubbi: il raggio d'azione in cui Rabiot riesce a fare la differenza resta la mediana, soprattutto quando si tratta di partire con la manovra dal basso:

L'ex capitano rossonero ha poi voluto sottolineare come la posizione da centrocampista centrale non debba limitare necessariamente la spinta offensiva del francese. Se sorretto dalla giusta condizione fisica, Rabiot ha tranquillamente il passo e i tempi ideali per proiettarsi in zona gol.