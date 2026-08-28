Nel pre partita di Milan-Venezia, Massimo Ambrosini ha voluto spendere alcune parole su diverse tematiche, tra cui l'addio di Leao
Milan-Venezia, probabili formazioni: Amorim non cambia
Ad ormai pochi minuti dal fischio d'inizio ella sfida tra Milan e Venezia a San Siro, valida per la seconda giornata di Serie A Enilive 2026-2027, l'ex calciatore rossonero Massimo Ambrosini ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni per analizzare la situazione dei ragazzi di Amorim.
Milan, parla AmbrosiniAnalizzando la prestazione contro il Torino al debutto, Ambrosini si è detto positivamente impressionato dall'impostazione tattiche dei rossoneri:
“Contro il Torino ho visto un Milan convincente nel modo in cui ha provato ad interpretare le idee del nuovo allenatore. Finché le gambe hanno retto è stata anche bene fisicamente in mezzo al campo considerando che la formazione che ha schierato difficilmente sarà quella che vedremo durante l'anno. Se mi aspettavo un Milan cosi diverso? Nelle idee si. Le parole, le conferenze, ci avevano suggerito questo. Poi bisogna affrontare l'avversario che prova a metterti in difficoltà”.
Immancabile, ovviamente, un passaggio sulla separazione tra il Milan e Rafael Leao. Il calciatore portoghese, arrivato al Milan nel 2019, lascerà Milano per trasferirsi alla corte del Galatasaray, mettendo la parola fine ad una delle telenovele più lunghe dell'estate:
“Inevitabile. Il ragazzo si era espresso. Difficile riuscire a trattenerlo quando vuole andare via. La società doveva provare ad ottimizzare un investimento fatto in passato”.
Sull'impatto del portoghese nelle ultime stagioni, l'ex rossonero ha voluto aggiungere una riflessione molto importane, legata ai tempi precedenti agli arrivi di Modric e Rabiot:
“Prima che arrivassero Modric e Rabiot sì, per talento puro. Rimane un po’ l’amaro in bocca per quel senso di incompiutezza che l’ha accompagnato. C’è da pensare che quel completamento il ragazzo non ce l’abbia proprio”
In chiusura, Ambrosini ha voluto sottolineare il valore specifico di un'eventuale vittoria questa sera, inerente alla lotta scudetto:
“Siamo all’inizio. Il Milan avrà due trasferte insidiose dopo questa partita. Per un allenatore nuovo che deve portare nuove idee, deve ridare entusiasmo a questo ambiente. Partire bene a maggior ragione in questo contesto è fondamentale
© RIPRODUZIONE RISERVATA