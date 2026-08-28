Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': i lagunari guidati dal tecnico ex Monza sono reduci dal successo sul campo del Torino al debutto stagionale
Milan-Venezia, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'
Giovanni Stroppa, allenatore arancioneroverde, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Venezia, sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Venezia, le parole di Stroppa
“Tornare qui è sempre una grandissima emozione. Il ricordo di Franco è un momento bellissimo, e Massimo (Ambrosini, n.d.r.) ne è testimone proprio come me. Baresi è stato una figura straordinaria per me, per la mia carriera e per l'uomo che sono diventato negli anni”.
La filosofia del Venezia e gli errori commessi contro il Lecce
“Siamo capaci di adattarci, lo abbiamo dimostrato già nella passata stagione. Sono anche gli avversari a condizionare le nostre scelte, ma avere un’idea di gioco non significa affatto andare all’arrembaggio. I numeri dell'ultimo turno lo dimostrano: i gol del Lecce sono stati casuali, anche se verso l’80’ abbiamo staccato la spina. Negli ultimi dieci minuti la concentrazione non deve mai calare”.
L'atteggiamento richiesto contro una grande squadra
“La gara di oggi è completamente diversa, per giocare in questo stadio serve grande personalità. Ho chiesto ai ragazzi di anticipare le giocate, sia a livello individuale che di reparto, ma soprattutto come gruppo. Dobbiamo fare una partita accorta e concretizzare ogni occasione, senza sprecare nulla. Sulla carta sembrano sfide proibitive, ma vedremo sul campo”.
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