Alta tensione a San Siro: Milan e Atalanta si giocano l’Europa

La 33ª giornata della Serie A 2024/25 propone un big match Pasquale dal sapore europeo: Milan-Atalanta, in programma domenica 20 aprile alle 20.45 a San Siro. Dopo la frizzante vittoria per 4-0 contro l'Udinese in Friuli, i rossoneri tornano davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di conquistare i tre punti e tenere viva la speranza di una posizione in classifica che aprirebbe le porte alle competizioni europee. Di fronte troveranno un'Atalanta che dall'uscita in Champions contro il Club Brugge ha alternato vittorie importanti come quelle in casa con Juventus e Bologna a prestazioni grige come quella a Venezia o la serie di tre sconfitte consecutive con Inter, Fiorentina e Lazio.