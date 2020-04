UEFA, per il FFP niente presentazione del budget per la prossima stagione

ULTIME NEWS – Stando a quanto scritto questa mattina da Il Messaggero la UEFA ha deciso le nuove regole per il Fair Play Finanziario.

Paletti, che sono stati allentati per venire incontro ai club già in difficoltà a causa del Coronavirus. Nella prossima stagione non sarà necessario per i club presentare il budget 2020/2021, ma è confermata la regola del break-even. La UEFA dunque fa un altro passo avanti verso i club, dopo che già nell’ultimo Comitato Esecutivo aveva posticipato le procedure relative alle licenze.

Nel frattempo, ecco l'ultima direttiva per il mercato che arriva direttamente dalla proprietà del Milan.

