Calciomercato Milan – Elliott non chiude agli over 25

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il fondo Elliott non chiude agli acquisti di calciatori over 25. L’innesto di questo tipo di giocatori dipenderà solo da una cosa, vale a dire dal rapporto qualità-prezzo non solo del cartellino, ma soprattutto dell’ingaggio.

Se saranno, dunque, elementi importanti e di livello internazionale, e, in maniera ancor più rilevante, non pretenderanno uno stipendio superiore al tetto salariale (2,5/3 milioni) allora potranno essere presi in considerazione per essere acquistati. In questo senso, un’eccezione può essere fatta solo per grandissimi campioni, com’è stato il caso di Ibrahimovic a gennaio. Intanto, oggi compie 38 anni una leggenda rossonera! Ecco chi è>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓