Portogallo, i numeri di maglia per Qatar 2022: ecco quello di Leao

Il Portogallo ha reso noti i numeri di maglia che i diversi giocatori vestiranno in occasione di Qatar 2022. Del Milan c'è Rafael Leao

Il lusitano proverà a trovare spazio nel suo Portogallo, anche se fino a questo momento non ha raccolto tante presenze, e cercherà di mettersi in mostra in una competizione di questo livello. La stessa nazionale che è stata campionessa europea nel 2016 ha comunicato i numeri di maglia che i giocatori vestiranno e l'esterno rossonero avrà sulle spalle la numero 15.